Schwacher Wochentag in Wien: Das macht der ATX Prime nachmittags

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,10 Prozent schwächer bei 1 802,99 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent schwächer bei 1 804,67 Punkten, nach 1 804,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 810,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 800,58 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,968 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 02.09.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 862,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 830,72 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, bei 1 579,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,19 Prozent aufwärts. Bei 1 889,08 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Addiko Bank (+ 2,82 Prozent auf 18,20 EUR), DO (+ 2,41 Prozent auf 136,00 EUR), PORR (+ 2,40 Prozent auf 13,66 EUR), Rosenbauer (+ 1,74 Prozent auf 35,00 EUR) und OMV (+ 1,64 Prozent auf 39,58 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Polytec (-4,88 Prozent auf 2,73 EUR), voestalpine (-2,35 Prozent auf 22,48 EUR), Frequentis (-1,87 Prozent auf 26,30 EUR), FACC (-1,83 Prozent auf 6,45 EUR) und Flughafen Wien (-1,56 Prozent auf 50,60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 244 346 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 25,883 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,87 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

