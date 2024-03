SDAX-Handel aktuell: SDAX steigt zum Handelsende

Am Donnerstag sprang der SDAX via XETRA zum Handelsende um 0,99 Prozent auf 13 995,27 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 115,256 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,536 Prozent auf 13 932,89 Punkte an der Kurstafel, nach 13 858,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 911,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 002,79 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,246 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 725,51 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.12.2023, den Stand von 13 761,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, lag der SDAX-Kurs bei 12 985,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Kontron (+ 6,31 Prozent auf 22,24 EUR), Hypoport SE (+ 4,66 Prozent auf 233,40 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 4,01 Prozent auf 14,77 EUR), Vossloh (+ 3,50 Prozent auf 44,40 EUR) und STO SE (+ 3,30 Prozent auf 156,40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen adesso SE (-5,61 Prozent auf 107,60 EUR), 1&1 (-4,17 Prozent auf 16,10 EUR), IONOS (-2,67 Prozent auf 19,66 EUR), Vitesco Technologies (-2,24 Prozent auf 63,30 EUR) und METRO (St) (-1,95 Prozent auf 4,73 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 304 406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,930 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

