Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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29.05.2026 00:26:00
Sechs Zero-Days in sechs Wochen offengelegt: Microsoft reagiert mit Drohung
Microsoft hadert mit veröffentlichten Beweisen ungepatchter Sicherheitslücken. Der Konzern droht jetzt rechtliche Schritte an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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