secunet Security Networks Aktie
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
|Chartbild trübt sich ein
|
12.08.2025 12:51:00
secunet Security-Aktie knickt nach finalen Zahlen ein
Schon Mitte Juli hatten die Aktien nach den Eckdaten einen Kursrutsch erlebt. Das Chartbild der Aktie wirkt spätestens jetzt angeschlagen, denn der Kurs rutschte unter die 100-Tage-Linie, die letztmals im April und damals nur kurz unterschritten wurde. Seit Anfang Dezember 2024 sind die Anleger eigentlich gewohnt, dass die Aktien des IT-Sicherheitsspezialisten komfortabel über dieser mittelfristig relevanten Indikatorlinie liegen, die den Durchschnittskurs der vergangenen 100 Tage abbildet.
Das Jahresplus der secunet-Aktien, die von Ende Februar bis Anfang Juli stark gelaufen waren, beträgt am Dienstag aber immer noch 74 Prozent. Das Rekordniveau aus dem Jahr 2021, als kurzzeitig sogar Kurse über 600 Euro gezahlt wurden, bleibt aber außer Reichweite.
FRANKFURT (dpa-AFX)
