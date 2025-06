Shell dementiert Bericht über Übernahmegespräche mit BP

LONDON (dpa-AFX) - Der Ölkonzern Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) hat einen Pressebericht über laufende Übernahmegespräche mit seinem Rivalen BP dementiert. "Das ist eine weitere Marktspekulation. Es finden keine Gespräche statt", erklärte Shell am Mittwochabend. Kurz zuvor hatte das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtet, dass sich Shell in frühen Gesprächen zu einer Übernahme von BP befinde.

Ein BP-Sprecher hatte eine Stellungnahme auf Nachfrage der Zeitung abgelehnt. Ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen wäre die größte Fusion in der Branche seit der Jahrtausendwende: An der Börse wird BP mit etwa 80 Milliarden US-Dollar (69 Mrd Euro) bewertet; Shell bringt es auf mehr als 200 Milliarden Dollar./stw/mis