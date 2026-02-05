Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|
05.02.2026 09:40:34
Shell keeps buybacks steady as profit falls, misses expectations
It has a Q4 net profit of US$3.3 billion, dropping 11% from the year before amid lower oil pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
