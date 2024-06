Shortwetten in Milliardenhöhe: NVIDIA-Aktie nach Bullenrun mit immer mehr Leerverkäufern

• NVIDIA-Marktkapitalisierung zeitweise über 3 Billionen US-Dollar• Aktie zuletzt wieder etwas schwächer• Shortwetten gegen NVIDIA bei über 34 Milliarden US-Dollar

Vor wenigen Tagen erst gelang es NVIDIA dank des nach wie vor anhaltenden Hypes rund um künstliche Intelligenz, die Marke von drei Billionen US-Dollar zu überspringen. Es ist damit nach Apple und Microsoft erst das dritte Unternehmen, dem dies gelungen ist. In diesem Rahmen überholte NVIDIA bei der Marktkapitalisierung sogar erstmals den iKonzern Apple und wurde zeitweise zum zweitwertvollsten Unternehmen der Welt. Gemessen am Schlusskurs lag der Börsenwert des Chipriesen bei 3,01 Billionen US-Dollar. Zuletzt kam das NVIDIA-Papier aber wieder etwas zurück, so verbuchte es am Vortag schlussendlich ein kleines Minus von 1,18 Prozent auf 1.209,98 US-Dollar, was einem Marktwert von etwa 2,98 Billionen US-Dollar entsprach.

Shortwetten gegen NVIDIA bei über 34 Milliarden US-Dollar

Analysten äußern sich zunehmend skeptischer, denn so wie zuletzt wird es nicht ewig weitergehen können. Unter Berücksichtigung der zuletzt enorm starken Performance müsste NVIDIA weiterhin um etwa 70 Prozent jährlich wachsen, um den Aktienkurs zu rechtfertigen, wie MarketWatch berichtet.

Dass solch ein massives kontinuierliches Wachstum eher unrealistisch scheint, zeigt auch ein Bericht von S3 Partners. Demzufolge belaufen sich die offenen Shortwetten gegen NVIDIA inzwischen auf 34,4 Milliarden US-Dollar, wie Reuters berichtet. Dies entspreche etwa einem Prozent der gesamten Marktkapitalisierung.

Die zwei nächstgroßen Shortwetten laufen gegen Apple mit etwa 19,4 Milliarden US-Dollar und Tesla mit etwa 18,4 Milliarden US-Dollar - und sind damit etwa nur halb so groß wie die gegen NVIDIA. Der Chipgigant ist der "größte Short auf dem US-Markt", betonte auch S3 Partners-Managing Director Ihor Dusaniwsky im Interview mit Yahoo Finance.

Am Freitag tendieren NVIDIA-Papiere im vorbörslichen Geschäft an der NASDAQ zeitweise 0,11 Prozent fester bei 1.211,30 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at