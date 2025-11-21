:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
21.11.2025 11:15:00
Should Investors Be Concerned That Netflix Stock Fell After Its 10-For-1 Stock Split?
On Nov. 17, a 10-for-1 stock split on Netflix (NASDAQ: NFLX) went into effect, marking the streaming giant's first split in over a decade. But despite the enthusiasm for the split, Netflix stock actually declined by 0.8% during the session.Here's why investors shouldn't be concerned about the tempered reaction to the split, and why Netflix remains a top buy now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
19.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.11.25