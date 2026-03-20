20.03.2026 12:11:00

Should Tesla be Worried About General Motors?

It wasn't long ago that Tesla (NASDAQ: TSLA) was the dominant leader in electric vehicles, but that has changed in recent years. It still has the top market share in the United States, but there's far more competition today, and some competitors are gaining ground.One that could be particularly interesting to watch is General Motors (NYSE: GM), which has quietly become the second-largest EV seller in the United States. Is this a threat to Tesla and its investors, or has Tesla simply become so much more than an automaker that it can thrive even if GM continues to grow its electric vehicle sales?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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