Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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26.07.2026 08:00:00
Should You Buy Amazon Stock Before July 30?
Amazon (NASDAQ: AMZN), the world's largest e-commerce and cloud infrastructure company, will post its second-quarter earnings report on July 30. Analysts expect its revenue and EPS to rise 17% and 8%, respectively, year over year. Should you buy Amazon's stock, which has stayed nearly flat year to date, before it releases that closely watched report?Image source: Getty Images.Amazon generates most of its revenue from its e-commerce business, but most of its profits come from Amazon Web Services (AWS), the world's largest cloud infrastructure platform. AWS controlled nearly a third of the cloud platform market last year, according to Canalys.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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