ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
07.01.2026 01:48:00
Should You Buy ASML Stock Before Jan. 28?
The past year was rewarding for ASML (NASDAQ: ASML) investors as shares of the semiconductor equipment supplier shot up 73%. Investors have been buying the Dutch giant's stock hand over fist of late as its order book swelled to meet the fast-growing demand for its advanced chipmaking equipment that's used for making artificial intelligence (AI) chips.Investors may now be wondering if it is a good idea to buy ASML stock in the new year following its recent surge. A closer look at recent market developments suggests that ASML could sustain its momentum in 2026, with the company's upcoming results for the fourth quarter of 2025 on Jan. 28 acting as a catalyst for the stock.Let's look at the reasons why that's likely to be the case.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu ASML NV
|07.01.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
