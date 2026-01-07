ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

07.01.2026 01:48:00

Should You Buy ASML Stock Before Jan. 28?

The past year was rewarding for ASML (NASDAQ: ASML) investors as shares of the semiconductor equipment supplier shot up 73%. Investors have been buying the Dutch giant's stock hand over fist of late as its order book swelled to meet the fast-growing demand for its advanced chipmaking equipment that's used for making artificial intelligence (AI) chips.Investors may now be wondering if it is a good idea to buy ASML stock in the new year following its recent surge. A closer look at recent market developments suggests that ASML could sustain its momentum in 2026, with the company's upcoming results for the fourth quarter of 2025 on Jan. 28 acting as a catalyst for the stock.Let's look at the reasons why that's likely to be the case.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
07.01.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
18.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

ATX tiefer -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Verlusten. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
