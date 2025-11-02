NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
02.11.2025 19:30:00

Should You Buy Nvidia Before Nov. 19?

In 2023, Nvidia (NASDAQ: NVDA) surpassed a $1 trillion market cap. By 2024, it had surpassed $3 trillion. This year, it zoomed higher to become the largest company in the world, with a current market cap of $5 trillion. Investors cannot get enough of the semiconductor company that is powering the artificial intelligence (AI) revolution.Nvidia keeps signing large contracts with partners like OpenAI, keeping the semiconductor floodgates open. With the sector set to spend trillions of dollars on capital expenditures in the next few years, Nvidia looks primed to continue growing its $165 billion in annual revenue, which is up 1,000% in the last five years. Does that mean you should buy Nvidia stock before it reports earnings on Nov. 19?Even though Nvidia's revenue has soared to $165 billion, the end market demand for its high performance computer chips looks ready to grow over the next few years. OpenAI -- the fastest-growing AI company in the world -- is set to spend around $1 trillion on infrastructure through various funding deals, over many years. It recently announced a $100 billion partnership with Nvidia. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
29.10.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.10.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.09.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 NVIDIA Buy UBS AG
23.09.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
ATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
