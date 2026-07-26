Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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26.07.2026 09:51:00
Should You Buy SpaceX Stock Before Aug. 4?
A little over a month ago, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) completed the largest IPO in history. Initially, SpaceX stock surged, briefly touching an intraday high above $225 per share and eclipsing Amazon's market capitalization.However, over the last few weeks, SpaceX stock has witnessed significant pressure. As of the closing bell Thursday, shares were down by 48% from their post-IPO high, and off 21% from their opening price on the first day of trading. With SpaceX's first earnings report as a public company scheduled for Aug. 4, is now an opportunity to buy the dip?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
|
24.07.26
|Nach Bilanz-Einbruch: Cathie Wood steigt bei Tesla-Aktie groß ein (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aktien von Tesla und SpaceX im Fokus: Kommt jetzt der Musk-Megakonzern? Analyst sieht Fusion fast als sicher (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Tesla-Aktie knickt zweistellig ein: Erlöse gesteigert - Gewinnerwartungen verfehlt (finanzen.at)
|
23.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|13.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Tesla
|274,50
|-3,23%
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