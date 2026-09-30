Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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30.09.2026 15:00:00
Should You Buy Tesla Stock Before Oct. 2?
On Friday, Oct. 2 Tesla (NASDAQ: TSLA) is expected to publish its vehicle delivery and production stats for the third quarter. As usual, investors are asking whether it's a smart idea to buy Tesla stock ahead of the print. My take is to treat the delivery numbers as a headline, not a reason to buy shares.
According to data compiled by Visible Alpha, the consensus delivery estimate for Q3 is 456,000. What's interesting is how far apart some analysts are in their forecasts.
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Nachrichten zu Tesla
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30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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30.09.26
|Elon Musk klärt auf: Dafür steht das Tesla-Logo wirklich (finanzen.at)
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29.09.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.09.26
|Tesla-Aktie verliert: Gehaltserhöhung von bis zu fünf Prozent für Mitarbeiter in Grünheide (dpa-AFX)
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28.09.26
|ROUNDUP 2: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent (dpa-AFX)
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28.09.26
|ROUNDUP: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent (dpa-AFX)
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25.09.26
|SpaceX pivots away from space (Financial Times)
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23.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|313,05
|0,58%
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