Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Aktienanalyse
|
24.11.2025 13:28:47
Siemens Healthineers-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61,00 auf 61,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers.
Aktienanalyse online: Die Siemens Healthineers-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 13:12 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 41,81 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 47,09 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 253 415 Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2025 um 17,0 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittag stärker (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25