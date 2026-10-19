Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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19.10.2026 17:14:44
Siemens Partners With NVIDIA On AI-driven Factories
(RTTNews) - Industrial conglomerate Siemens AG (SMAWF, SIEGY.PK, SIE.MI, SIE.DE) on Monday unveiled new artificial intelligence applications at its Erlangen electronics plant, marking a milestone in its partnership with NVIDIA Corp. (NVDA) to advance autonomous manufacturing.
The companies said the new technologies use AI and digital twins to accelerate production ramp-up and enable more adaptive planning. Siemens reported engineering effort reductions of up to 85 percent in virtual production preparation and potential cost savings of up to 20 percent through agent-based production planning.
The Erlangen site, which employs about 1,000 people, serves as a living lab for industrial AI and a blueprint for scaling across industries. Siemens said more than 100 AI algorithms are already in active use at the plant, and it plans to invest 500 million euros in its expansion through 2030.
NVIDIA said its AI and simulation technologies are being combined with Siemens' industrial software and automation expertise to create a model for autonomous factories worldwide.
On the XETRA, shares of Siemens were losing 2.22 percent, changing hands at 264.65 euros.
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Nachrichten zu Siemens AG
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17:58
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15:58
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
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15:58
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15:58
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15:58
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12:27
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
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11:25
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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11:25
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Siemens AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|264,45
|-0,86%
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