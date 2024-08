SIX-Handel SLI liegt am Mittag im Minus

Um 12:09 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,03 Prozent auf 1 989,79 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,440 Prozent auf 1 981,72 Punkte an der Kurstafel, nach 1 990,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 990,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 981,43 Punkten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,849 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der SLI mit 1 960,57 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 21.05.2024, einen Stand von 1 955,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 706,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 12,83 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell SGS SA (+ 0,58 Prozent auf 94,30 CHF), Julius Bär (+ 0,48 Prozent auf 50,14 CHF), Holcim (+ 0,43 Prozent auf 79,70 CHF), Sika (+ 0,42 Prozent auf 261,80 CHF) und Nestlé (+ 0,40 Prozent auf 89,64 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Alcon (-1,98 Prozent auf 81,06 CHF), Lonza (-1,14 Prozent auf 553,80 CHF), Sonova (-1,06 Prozent auf 288,50 CHF), ams (-0,46 Prozent auf 1,07 CHF) und Logitech (-0,41 Prozent auf 78,52 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 475 471 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 244,091 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,85 Prozent die höchste Dividendenrendite.

