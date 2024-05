SIX-Handel SMI fällt am Nachmittag zurück

Das macht der SMI am Dienstagnachmittag.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,06 Prozent auf 11 760,99 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,261 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,260 Prozent schwächer bei 11 737,46 Punkten, nach 11 768,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 11 774,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 697,77 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wies der SMI einen Stand von 11 379,58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, wies der SMI einen Stand von 11 213,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 564,73 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 5,29 Prozent zu Buche. Bei 11 799,91 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 7,43 Prozent auf 79,86 CHF), Sonova (+ 6,43 Prozent auf 284,90 CHF), Logitech (+ 2,38 Prozent auf 80,02 CHF), Richemont (+ 1,45 Prozent auf 136,65 CHF) und Partners Group (+ 0,65 Prozent auf 1 246,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Roche (-2,02 Prozent auf 223,20 CHF), Swiss Re (-1,86 Prozent auf 102,90 CHF), Lonza (-1,70 Prozent auf 507,60 CHF), Zurich Insurance (-0,88 Prozent auf 451,10 CHF) und Givaudan (-0,83 Prozent auf 4 070,00 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 469 843 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 248,209 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Titel

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 6,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

