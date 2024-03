SLI aktuell: SLI verbucht zum Start Gewinne

Am Dienstag notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,36 Prozent fester bei 1 913,24 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,410 Prozent auf 1 914,14 Punkte an der Kurstafel, nach 1 906,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 912,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 917,20 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 12.02.2024, den Wert von 1 811,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2023, wurde der SLI mit 1 762,74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, notierte der SLI bei 1 715,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,49 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 917,20 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 1,74 Prozent auf 80,68 CHF), Swatch (I) (+ 1,01 Prozent auf 210,10 CHF), Lonza (+ 0,94 Prozent auf 462,50 CHF), Holcim (+ 0,90 Prozent auf 75,96 CHF) und Sonova (+ 0,86 Prozent auf 281,70 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams (-2,69 Prozent auf 1,12 CHF), SGS SA (-0,57 Prozent auf 86,66 CHF), Kühne + Nagel International (-0,20 Prozent auf 244,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,20 Prozent auf 40,87 CHF) und Lindt (-0,18 Prozent auf 11 130,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 529 084 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 256,120 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,61 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at