Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Profitables Novartis-Investment?
|
06.10.2025 10:05:39
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Novartis-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 71,60 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Novartis-Aktie investiert, befänden sich nun 13,967 Novartis-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.10.2025 1 469,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 105,22 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 46,96 Prozent.
Der Börsenwert von Novartis belief sich zuletzt auf 199,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
