Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Frühe Investition
|
08.12.2025 10:04:39
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 08.12.2020 wurden Novartis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Novartis-Papier bei 76,96 CHF. Bei einem Novartis-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,994 Novartis-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 107,08 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 391,36 CHF wert. Damit wäre die Investition 39,14 Prozent mehr wert.
Novartis wurde am Markt mit 203,32 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
