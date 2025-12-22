Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Novartis-Anlage 22.12.2025 10:04:06

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Novartis-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 86,72 CHF wert. Bei einem Novartis-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,153 Novartis-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,14 CHF, da sich der Wert einer Novartis-Aktie am 19.12.2025 auf 108,52 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,14 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Novartis belief sich zuletzt auf 205,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten