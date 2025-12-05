Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

Investmentbeispiel 05.12.2025 10:03:38

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Richemont-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Richemont-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 127,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Richemont-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,843 Richemont-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.12.2025 1 357,65 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 173,10 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,76 Prozent.

Jüngst verzeichnete Richemont eine Marktkapitalisierung von 102,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Richemont

01.12.25 Richemont Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Richemont Buy UBS AG
19.11.25 Richemont Hold Deutsche Bank AG
18.11.25 Richemont Outperform Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Richemont 184,40 -0,24% Richemont

01:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
