Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Investmentbeispiel
|
05.12.2025 10:03:38
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Richemont-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 127,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Richemont-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,843 Richemont-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.12.2025 1 357,65 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 173,10 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,76 Prozent.
Jüngst verzeichnete Richemont eine Marktkapitalisierung von 102,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Richemont
Analysen zu Richemontmehr Analysen
