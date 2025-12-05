SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Richemont-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Richemont-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 127,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Richemont-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,843 Richemont-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.12.2025 1 357,65 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 173,10 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,76 Prozent.

Jüngst verzeichnete Richemont eine Marktkapitalisierung von 102,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at