Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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16.06.2026 19:18:59
SpaceX Is More Valuable Than Meta, Broadcom and Many Others
In its first few days of trading, Elon Musk’s newly listed rocket maker has vaulted into the world’s top five most valuable companies.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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