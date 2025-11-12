Springer Nature Aktie
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
|Jahresausblick bestätigt
|
12.11.2025 11:58:39
Springer Nature-Aktie unbeeindruckt: Umsatz und operativer Gewinn ziehen an
Haupttreiber war das Geschäft mit wissenschaftlichen Zeitschriften, wie Springer Nature am Mittwoch in Berlin mitteilte. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte - betrug der Zuwachs 5,9 Prozent. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um 7,6 Prozent auf rund 408 Millionen Euro zu. Hier hatten Branchenexperten weniger erwartet. Organisch stieg es um 9,9 Prozent.
Der freie Barmittelzufluss verbesserte sich um 103 Millionen Euro auf 175 Millionen.
Das Management um Unternehmenschef Frank Vrancken Peeters hat die im August angehobenen Jahresausblick bestätigt. Weiterhin wird ein Umsatz in der Spanne von 1,93 bis 1,96 Milliarden Euro erwartet. Das organische bereinigte Betriebsergebnis soll weiter zwischen 540 und 560 Millionen Euro liegen.
Via XETRA notiert die Springer Nature-Aktie zeitweise unbewegt bei 22,00 Euro.
/err/stk
BERLIN (dpa-AFX)
