Stabiler Handel: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagmittag um Nulllinie

So bewegt sich der Euro STOXX 50 heute.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,00 Prozent höher bei 5 519,96 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,584 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,212 Prozent stärker bei 5 531,53 Punkten in den Handel, nach 5 519,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 506,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 532,09 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 5 148,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 790,33 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, den Stand von 4 765,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 532,09 Punkten. Bei 4 845,89 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 1,60 Prozent auf 173,10 EUR), Stellantis (+ 1,56 Prozent auf 13,63 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,19 Prozent auf 4,50 EUR), UniCredit (+ 0,74 Prozent auf 47,88 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,65 Prozent auf 34,26 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen BASF (-1,67 Prozent auf 50,02 EUR), BMW (-1,55 Prozent auf 82,78 EUR), adidas (-1,50 Prozent auf 255,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,90 Prozent auf 36,53 EUR) und Bayer (-0,89 Prozent auf 21,21 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 550 127 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 355,910 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,95 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at