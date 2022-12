Starinvestor Michael Burry ändert seine Twitter-Strategie - und seine Einstellung zu Elon Musk

Michael Burry kündigt Änderungen in Bezug auf sein Twitter-Verhalten an.

• Burry sagte Entlassungswellen 2022 voraus• Keine gelöschten Postings mehr auf Twitter• Burry zeigt Vertrauen zu Musk

Michael Burry ist bekannt für seine Short-Wette gegen den amerikanischen Immobilienmarkt, die ihn zum Millionengewinner machte. Durch die Finanzkrise 2008 wurde der Investor zur Legende, 2015 wurde seine Geschichte in "The Big Short" verfilmt. Nun hat Burry eine Entscheidung in Bezug auf seine künftigen Tweets getroffen, die mit Tesla-CEO Elon Musk zu tun hat.

Der Mann der Krisen

Während andere Menschen durch die Finanzkrise enorm viel Geld verloren haben, ging Michael Burry, der mittlerweile den Hedgefonds Scion Asset Management leitet, als Gewinner aus der Krise hervor. Im Laufe der Zeit wurde Burry auf Twitter zu einer Art Orakel für die Wall Street. Der Bezug zum Orakel findet sich auch in Burrys Twitter-Namen ‚Cassandra B.C.‘ wieder: Cassandra ist eine Seherin der griechischen Mythologie, die den Untergang Trojas vorhersagte. Allerdings fand sie kein Gehör, da der Gott Apollon sie zuvor verfluchte, sodass ihr niemals jemand Glauben schenken würde. In diesem Jahr sagte Burry bereits voraus, dass sich die wirtschaftliche Lage verschlechtern würde und viele Entlassungen anstünden. Viele von Burrys Warnungen wurden wahr, zu den prominentesten Beispielen für Entlassungswellen gehört wohl Mark Zuckerbergs Unternehmen Meta, das jüngst 11.000 Stellen strich und somit 13 Prozent seiner Belegschaft entließ. Investoren und Anleger beobachten Burry und seine Prognosen schon seit Jahren genau, aber: In den sozialen Netzen gilt Michael Burry als Mysterium, da er seine Postings immer wieder löscht.

Tweets werden nicht mehr gelöscht

Nun kommt die Kehrtwende: Michael Burry hat via Twitter angekündigt, seine Tweets nicht mehr löschen zu wollen:

Ok I will not delete going forward. Elon has my trust. For now. - Cassandra B.C. (@michaeljburry) December 6, 2022

Nicht nur, dass Burry seine Meinung geändert hat, er nennt sein (vorläufiges) Vertrauen zu Elon Musk als Grund dafür. In der Vergangenheit war Burry für seine Kritik an der Tesla-Aktie bekannt und ging sogar einmal Short. Vor etwa einem Jahr teilte Burry noch gegen den Tesla-Chef aus und stellte die Behauptung auf, Musk hätte Aktien von Tesla verkauft, um eigene Schulden zu tilgen. Musk bezeichnete Burry daraufhin als "kaputte Uhr":

Burry is a broken clock - Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2021

Ob diese Aussage nun der Beginn einer Freundschaft ist und das Vertrauen des Investors in Musk anhält, bleibt allerdings abzuwarten. Bis jetzt hat Burry diesen Tweet jedenfalls noch nicht gelöscht.

Redaktion finanzen.at