Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Index im Fokus
|
11.12.2025 12:27:03
Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag
Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,38 Prozent höher bei 5 729,83 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,881 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,006 Prozent auf 5 707,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 708,12 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 684,93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 731,14 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,213 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.11.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 725,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 386,77 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 11.12.2024, den Wert von 4 959,35 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 16,51 Prozent zu. Bei 5 818,07 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Zähler.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,08 Prozent auf 558,20 EUR), BASF (+ 1,58 Prozent auf 43,82 EUR), Siemens (+ 1,58 Prozent auf 235,25 EUR), UniCredit (+ 1,50 Prozent auf 67,80 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,31 Prozent auf 46,37 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Börse (-2,41 Prozent auf 214,20 EUR), SAP SE (-1,92 Prozent auf 206,90 EUR), BMW (-1,40 Prozent auf 94,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,72 Prozent auf 60,30 EUR) und Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,74 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 134 000 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 369,345 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,53 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten
|
11.12.25
|Handel in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
11.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
11.12.25
|DZ BANK beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Analyse: Barclays Capital bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight in neuer Analyse (finanzen.at)
|
11.12.25
|XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu SAP SEmehr Analysen
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|955,20
|-0,30%
|BASF
|44,54
|2,91%
|BMW AG
|95,60
|-0,25%
|BNP Paribas S.A.
|79,01
|2,16%
|Deutsche Börse AG
|215,00
|-2,09%
|Deutsche Telekom AG
|26,94
|0,41%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|46,94
|2,65%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,74
|1,31%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|61,05
|0,44%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|559,60
|2,12%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,76
|1,38%
|SAP SE
|210,40
|0,02%
|Siemens AG
|239,00
|2,69%
|UniCredit S.p.A.
|68,29
|2,28%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 753,96
|0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.