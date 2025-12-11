Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 11.12.2025 12:27:03

Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag

Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag

Der Euro STOXX 50 entwickelt sich derzeit positiv.

Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,38 Prozent höher bei 5 729,83 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,881 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,006 Prozent auf 5 707,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 708,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 684,93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 731,14 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,213 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.11.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 725,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 386,77 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 11.12.2024, den Wert von 4 959,35 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 16,51 Prozent zu. Bei 5 818,07 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,08 Prozent auf 558,20 EUR), BASF (+ 1,58 Prozent auf 43,82 EUR), Siemens (+ 1,58 Prozent auf 235,25 EUR), UniCredit (+ 1,50 Prozent auf 67,80 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,31 Prozent auf 46,37 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Börse (-2,41 Prozent auf 214,20 EUR), SAP SE (-1,92 Prozent auf 206,90 EUR), BMW (-1,40 Prozent auf 94,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,72 Prozent auf 60,30 EUR) und Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,74 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 134 000 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 369,345 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,53 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SEmehr Analysen

04.12.25 SAP Buy UBS AG
04.12.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 SAP Buy UBS AG
30.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 SAP Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 955,20 -0,30% ASML NV
BASF 44,54 2,91% BASF
BMW AG 95,60 -0,25% BMW AG
BNP Paribas S.A. 79,01 2,16% BNP Paribas S.A.
Deutsche Börse AG 215,00 -2,09% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,94 0,41% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,94 2,65% DHL Group (ex Deutsche Post)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,74 1,31% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 61,05 0,44% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 559,60 2,12% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,76 1,38% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 210,40 0,02% SAP SE
Siemens AG 239,00 2,69% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 68,29 2,28% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 753,96 0,80%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen