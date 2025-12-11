Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag

Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,38 Prozent höher bei 5 729,83 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,881 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,006 Prozent auf 5 707,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 708,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 684,93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 731,14 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,213 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.11.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 725,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 386,77 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 11.12.2024, den Wert von 4 959,35 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 16,51 Prozent zu. Bei 5 818,07 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,08 Prozent auf 558,20 EUR), BASF (+ 1,58 Prozent auf 43,82 EUR), Siemens (+ 1,58 Prozent auf 235,25 EUR), UniCredit (+ 1,50 Prozent auf 67,80 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,31 Prozent auf 46,37 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Börse (-2,41 Prozent auf 214,20 EUR), SAP SE (-1,92 Prozent auf 206,90 EUR), BMW (-1,40 Prozent auf 94,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,72 Prozent auf 60,30 EUR) und Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,74 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 134 000 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 369,345 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,53 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

