Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus

Am Mittwoch tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,29 Prozent leichter bei 5 701,73 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,891 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,133 Prozent tiefer bei 5 710,70 Punkten in den Handel, nach 5 718,32 Punkten am Vortag.

Bei 5 692,59 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 722,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,278 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 10.11.2025, einen Stand von 5 664,46 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 361,47 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 10.12.2024, bei 4 951,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 15,94 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 818,07 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 4,35 Prozent auf 123,60 EUR), UniCredit (+ 1,45 Prozent auf 66,56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,11 Prozent auf 546,80 EUR), adidas (+ 0,94 Prozent auf 161,40 EUR) und Bayer (+ 0,84 Prozent auf 36,62 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-2,12 Prozent auf 36,71 EUR), Deutsche Börse (-2,01 Prozent auf 219,50 EUR), Rheinmetall (-1,92 Prozent auf 1 610,00 EUR), BMW (-1,81 Prozent auf 95,66 EUR) und Siemens (-1,05 Prozent auf 231,60 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 244 729 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 373,337 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,52 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,60 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at