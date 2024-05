Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Am Freitag geht es im STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,71 Prozent auf 4 522,28 Punkte aufwärts. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,148 Prozent höher bei 4 496,98 Punkten, nach 4 490,34 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 496,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 530,84 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 3,24 Prozent. Vor einem Monat, am 10.04.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 381,84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 215,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wurde der STOXX 50 auf 4 018,36 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,52 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 530,84 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Enel (+ 3,33 Prozent auf 6,72 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,58 Prozent auf 453,00 EUR), Glencore (+ 2,55 Prozent auf 4,75 GBP), Richemont (+ 2,03 Prozent auf 135,65 CHF) und Siemens (+ 1,93 Prozent auf 187,64 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BASF (-1,73 Prozent auf 48,98 EUR), SAP SE (-0,98 Prozent auf 176,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,18 Prozent auf 68,23 EUR), Diageo (-0,09 Prozent auf 28,35 GBP) und HSBC (-0,06 Prozent auf 6,96 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13 400 039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 522,497 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,84 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

