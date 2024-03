Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Zum Handelsschluss stand im STOXX-Handel ein Plus von 0,30 Prozent auf 4 316,54 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. In den Handel ging der STOXX 50 0,100 Prozent schwächer bei 4 299,36 Punkten, nach 4 303,65 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4 323,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 296,08 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,013 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 06.02.2024, den Stand von 4 243,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 042,30 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, bei 3 918,13 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,49 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 323,03 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 2,71 Prozent auf 48,53 EUR), Bayer (+ 2,66 Prozent auf 26,65 EUR), BP (+ 1,70 Prozent auf 4,79 GBP), Enel (+ 1,23 Prozent auf 6,11 EUR) und SAP SE (+ 1,04 Prozent auf 175,28 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-6,28 Prozent auf 39,07 EUR), Reckitt Benckiser (-1,96 Prozent auf 50,14 GBP), Diageo (-1,61 Prozent auf 28,76 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,23 Prozent auf 72,85 EUR) und GSK (-0,61 Prozent auf 16,73 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 24 342 986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 524,647 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at