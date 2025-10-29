BASF Aktie

43,70EUR 0,39EUR 0,90%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
29.10.2025 16:16:24

BASF Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar bleibe die Geschäftsentwicklung herausfordernd, allerdings gewinne die Transformationsstrategie an Dynamik./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Kaufen
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
43,81 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
43,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

