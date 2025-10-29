BASF Aktie
|43,70EUR
|0,39EUR
|0,90%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar bleibe die Geschäftsentwicklung herausfordernd, allerdings gewinne die Transformationsstrategie an Dynamik./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Kaufen
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
43,81 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
43,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
