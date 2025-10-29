BASF Aktie
|44,05EUR
|0,74EUR
|1,71%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Auf bereinigter Basis habe der Quartalsgewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochmorgen. Die Qualität dahinter werfe allerdings einige Fragen auf. Der Aktienrückkauf der Ludwigshafener falle derweil üppiger aus als gedacht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:18 / GMT
