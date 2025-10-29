BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Chemiekonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Zudem habe das Unternehmen einen Aktienrückkauf angekündigt./rob/mf/ag
