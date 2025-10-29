BASF Aktie

44,45EUR 1,14EUR 2,63%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
29.10.2025 10:16:46

BASF Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Chemiekonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Zudem habe das Unternehmen einen Aktienrückkauf angekündigt./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Hold
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
44,19 € 		Abst. Kursziel*:
-2,69%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
44,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,26%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

