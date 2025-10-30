BASF Aktie
|43,00EUR
|-0,52EUR
|-1,19%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das Management habe weitere Beweise dafür geliefert, dass die Aktionäre bei dem Chemiekonzern im Mittelpunkt stehen, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht aber davon aus, dass die Geschäftszahlen auch ohne den Aktienrückkauf die Erwartungen erfüllt hätten. BASF gehöre zu den Unternehmen mit den besten Voraussetzungen, um mit dem derzeitigen Abschwung klarzukommen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 19:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
43,64 €
|
Abst. Kursziel*:
21,45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
43,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,26%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt ab (finanzen.at)
|
13:19
|Deutsche Bank AG: Buy für BASF-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.10.25
|BASF-Aktie in Grün: Ergebnis über Erwartungen - Neues Aktienrückkaufprogramm beginnt im November (finanzen.at)
Analysen zu BASFmehr Analysen
|14:52
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|12:28
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|14:52
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|12:28
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|14:52
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|12:28
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|43,09
|-0,99%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:44
|Microsoft Buy
|UBS AG
|15:43
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|15:08
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|14:57
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|14:56
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14:55
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|14:55
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|14:52
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14:49
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|14:48
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|14:26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:11
|GSK Halten
|DZ BANK
|14:00
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:59
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|13:59
|OMV buy
|Baader Bank
|13:58
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:53
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13:51
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:50
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|13:50
|TRATON Halten
|DZ BANK
|13:50
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|13:47
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:47
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|13:10
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|13:05
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12:52
|Boeing Buy
|UBS AG
|12:40
|adidas Buy
|UBS AG
|12:39
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:39
|Shell Buy
|UBS AG
|12:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:38
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Santander Buy
|UBS AG
|12:30
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG