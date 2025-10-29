BASF Aktie

44,05EUR 0,74EUR 1,71%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

29.10.2025 08:39:55

BASF Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb James Hooper am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei praktisch unverändert./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
44,19 € 		Abst. Kursziel*:
19,94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
44,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,32%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

