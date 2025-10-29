BASF Aktie
|44,05EUR
|0,74EUR
|1,71%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
29.10.2025 08:39:55
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb James Hooper am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei praktisch unverändert./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
44,19 €
|
Abst. Kursziel*:
19,94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,32%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
13:16
|ROUNDUP 2: BASF fährt Investitionen deutlich zurück (dpa-AFX)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Seitwärtstrend (finanzen.at)
|
12:27
|Fehlende Impulse in Frankfurt: So steht der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
11:07
|BASF-Analyse: BASF-Aktie von Warburg Research mit Hold bewertet (finanzen.at)
|
10:38
|AKTIE IM FOKUS: BASF deutlich höher - 200-Tage-Linie im Blick (dpa-AFX)
|
09:33
|Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die BASF-Aktie (finanzen.at)
|
09:31
|ROUNDUP/Schwache Nachfrage: BASF übertrifft dennoch Erwartung - Aktie im Plus (dpa-AFX)