ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Geoff Haire am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er erwartet aber eine neutrale Kursreaktion und sieht eher die Telefonkonferenz mit möglichen Signalen zum aktuellen Geschäft im vierten Quartal im Fokus./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.