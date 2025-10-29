BASF Aktie

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

29.10.2025 10:52:50

BASF Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Geoff Haire am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er erwartet aber eine neutrale Kursreaktion und sieht eher die Telefonkonferenz mit möglichen Signalen zum aktuellen Geschäft im vierten Quartal im Fokus./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Neutral
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
44,19 € 		Abst. Kursziel*:
1,83%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
44,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,16%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

