BASF Aktie
|44,05EUR
|0,74EUR
|1,71%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Geoff Haire am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er erwartet aber eine neutrale Kursreaktion und sieht eher die Telefonkonferenz mit möglichen Signalen zum aktuellen Geschäft im vierten Quartal im Fokus./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Neutral
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
44,19 €
|
Abst. Kursziel*:
1,83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
44,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,16%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
