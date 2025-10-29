BASF Aktie
|44,05EUR
|0,74EUR
|1,71%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
29.10.2025 08:43:51
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan sieht den Quartalsbericht vom Mittwochmorgen mitsamt den Aktienrückkäufen als Kursstütze./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
44,19 €
|
Abst. Kursziel*:
1,83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
44,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,16%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
13:16
|ROUNDUP 2: BASF fährt Investitionen deutlich zurück (dpa-AFX)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Seitwärtstrend (finanzen.at)
|
12:27
|Fehlende Impulse in Frankfurt: So steht der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
11:07
|BASF-Analyse: BASF-Aktie von Warburg Research mit Hold bewertet (finanzen.at)
|
10:38