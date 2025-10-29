BASF Aktie

44,05EUR 0,74EUR 1,71%
BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

29.10.2025 08:43:51

BASF Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan sieht den Quartalsbericht vom Mittwochmorgen mitsamt den Aktienrückkäufen als Kursstütze./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Hold
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
44,19 € 		Abst. Kursziel*:
1,83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
44,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,16%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

