Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Mittwochnachmittag

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Mittwoch geht es im STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,34 Prozent auf 4 230,05 Punkte aufwärts. Zuvor ging der STOXX 50 0,273 Prozent höher bei 4 227,22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 215,71 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 207,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 236,11 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,617 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 093,37 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, mit 3 811,86 Punkten bewertet. Der STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, den Wert von 3 853,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 3,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 236,11 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell GSK (+ 4,56 Prozent auf 16,08 GBP), Enel (+ 1,17 Prozent auf 6,33 EUR), Reckitt Benckiser (+ 0,88 Prozent auf 57,38 GBP), Zurich Insurance (+ 0,82 Prozent auf 442,00 CHF) und National Grid (+ 0,76 Prozent auf 10,55 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Bayer (-3,06 Prozent auf 29,16 EUR), Novartis (-2,93 Prozent auf 89,88 CHF), Richemont (-0,92 Prozent auf 129,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,83 Prozent auf 37,00 CHF) und Siemens (-0,60 Prozent auf 168,30 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 9 282 617 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 446,207 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at