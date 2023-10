Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Nachmittag steigen

Am Montag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,06 Prozent höher bei 14 696,28 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,492 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,569 Prozent auf 14 770,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14 687,41 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 14 798,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 683,75 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Wert von 15 386,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der DAX mit 16 469,75 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, bewegte sich der DAX bei 13 243,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 4,46 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,40 Prozent auf 7,67 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,88 Prozent auf 21,12 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,42) Prozent auf 68,66 EUR), Rheinmetall (+ 1,35 Prozent auf 269,70 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,26 Prozent auf 177,15 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-5,73 Prozent auf 27,46 EUR), Merck (-5,38 Prozent auf 135,30 EUR), Sartorius vz (-5,21 Prozent auf 218,30 EUR), QIAGEN (-3,17 Prozent auf 33,28 EUR) und Covestro (-1,55 Prozent auf 46,27 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. 11 391 210 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 146,236 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at