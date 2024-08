Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen

Am Montag erhöht sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,41 Prozent auf 3 282,92 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 520,493 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,168 Prozent fester bei 3 274,88 Punkten in den Handel, nach 3 269,40 Punkten am Vortag.

Bei 3 274,35 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 284,29 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 12.07.2024, bei 3 408,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 404,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 128,26 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,25 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 125,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 1,71 Prozent auf 22,56 EUR), freenet (+ 1,70 Prozent auf 25,08 EUR), United Internet (+ 1,66 Prozent auf 17,18 EUR), Energiekontor (+ 1,50 Prozent auf 60,80 EUR) und HENSOLDT (+ 1,05 Prozent auf 34,66 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen CANCOM SE (-0,33 Prozent auf 30,42 EUR), Siemens Healthineers (-0,32 Prozent auf 50,08 EUR), Kontron (-0,30 Prozent auf 16,65 EUR), ATOSS Software (-0,30 Prozent auf 134,40 EUR) und 1&1 (-0,16 Prozent auf 12,62 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 223 838 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 221,542 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,33 erwartet. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at