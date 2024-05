Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags

Um 12:23 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent fester bei 18 626,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18 630,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 512,50 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 24.04.2024, lag der LUS-DAX noch bei 18 015,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Stand von 17 404,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 889,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,24 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 2,15 Prozent auf 23,75 EUR), Fresenius SE (+ 1,20 Prozent auf 28,70 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,08) Prozent auf 48,59 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,78 Prozent auf 38,92 EUR) und Daimler Truck (+ 0,67 Prozent auf 39,25 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Sartorius vz (-4,20 Prozent auf 251,20 EUR), Brenntag SE (-3,75 Prozent auf 64,76 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,69 Prozent auf 27,93 EUR), Bayer (-1,16 Prozent auf 27,27 EUR) und Merck (-1,04 Prozent auf 167,30 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 303 081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 209,307 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,88 zu Buche schlagen. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,81 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

