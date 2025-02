Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag im Plus

Am Dienstag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,40 Prozent höher bei 3 817,78 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 670,803 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,063 Prozent auf 3 800,29 Punkte an der Kurstafel, nach 3 802,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 826,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 798,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 499,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 417,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der TecDAX mit 3 414,74 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 11,09 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 842,15 Punkte. Bei 3 403,34 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 2,77 Prozent auf 11,86 EUR), Kontron (+ 1,28 Prozent auf 19,85 EUR), PNE (+ 1,00 Prozent auf 12,10 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,83 Prozent auf 60,75 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,80 Prozent auf 57,82 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil EVOTEC SE (-3,13 Prozent auf 8,50 EUR), CANCOM SE (-1,26 Prozent auf 24,98 EUR), Formycon (-0,77 Prozent auf 51,80 EUR), Nagarro SE (-0,57 Prozent auf 87,50 EUR) und AIXTRON SE (-0,56 Prozent auf 13,39 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 134 731 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 311,593 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

2025 präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 6,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at