Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag stärker

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,53 Prozent aufwärts auf 3 449,24 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 517,247 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,064 Prozent stärker bei 3 433,41 Punkten in den Montagshandel, nach 3 431,21 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 428,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 451,02 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 187,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2024, wies der TecDAX 3 360,88 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wies der TecDAX 3 286,40 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,75 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 1,54 Prozent auf 89,10 EUR), Bechtle (+ 1,26 Prozent auf 46,66 EUR), AIXTRON SE (+ 1,00 Prozent auf 23,20 EUR), SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 178,78 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 22,20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil United Internet (-1,89 Prozent auf 22,86 EUR), MorphoSys (-1,15 Prozent auf 68,55 EUR), HENSOLDT (-0,62 Prozent auf 38,76 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,58 Prozent auf 94,75 EUR) und Nordex (-0,56 Prozent auf 14,29 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 339 178 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 206,622 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

2024 hat die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

