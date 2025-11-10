Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Langfristige Investition
|
10.11.2025 10:03:57
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nordex-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Nordex-Aktie bei 26,63 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,755 Nordex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (27,06 EUR), wäre das Investment nun 101,60 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 1,60 Prozent.
Zuletzt verbuchte Nordex einen Börsenwert von 6,40 Mrd. Euro. Nordex-Anteile wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Nordex-Papiers lag beim Börsengang bei 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
