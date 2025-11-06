Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Buy-Rating bleibt
|
06.11.2025 14:31:00
Nordex-Aktie zieht an: Jefferies hebt Ziel auf 31 Euro an und bestätigt Kaufempfehlung
Analyst Constantin Hesse lobte am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts das neue Profitabilitätsniveau des Herstellers von Windkraftanlagen, Nordex. Und die Entwicklung sei noch nicht vorbei, betonte er.
Im XETRA-Handel am Donnerstag gewinnt die Nordex-Aktie zeitweise 3,50 Prozent auf 27,76 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Nordex
Analysen zu Nordex AG
06.11.25
Nordex Buy
Jefferies & Company Inc.
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.