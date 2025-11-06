Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Buy-Rating bleibt 06.11.2025 14:31:00

Nordex-Aktie zieht an: Jefferies hebt Ziel auf 31 Euro an und bestätigt Kaufempfehlung

Nordex-Aktie zieht an: Jefferies hebt Ziel auf 31 Euro an und bestätigt Kaufempfehlung

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Analyst Constantin Hesse lobte am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts das neue Profitabilitätsniveau des Herstellers von Windkraftanlagen, Nordex. Und die Entwicklung sei noch nicht vorbei, betonte er.

Im XETRA-Handel am Donnerstag gewinnt die Nordex-Aktie zeitweise 3,50 Prozent auf 27,76 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

06.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Nordex Equal Weight Barclays Capital
05.11.25 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Nordex Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Nordex Underperform RBC Capital Markets
