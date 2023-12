Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start im Plus

Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,26 Prozent fester bei 3 348,42 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 479,965 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,138 Prozent auf 3 344,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 339,90 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 348,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 343,70 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,566 Prozent. Vor einem Monat, am 28.11.2023, wurde der TecDAX mit 3 134,24 Punkten berechnet. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 28.09.2023, bei 2 990,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.12.2022, wurde der TecDAX mit 2 899,21 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 15,20 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 354,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 1,85 Prozent auf 60,50 EUR), MorphoSys (+ 1,60 Prozent auf 34,26 EUR), Nordex (+ 1,42 Prozent auf 10,35 EUR), AIXTRON SE (+ 0,99 Prozent auf 38,91 EUR) und Sartorius vz (+ 0,93 Prozent auf 338,20 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil United Internet (-0,44 Prozent auf 22,72 EUR), ADTRAN (-0,41 Prozent auf 7,30 USD), Siltronic (-0,40 Prozent auf 87,70 EUR), TeamViewer (-0,18 Prozent auf 14,04 EUR) und Deutsche Telekom (-0,14 Prozent auf 21,62 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 484 695 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 161,699 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die Telefonica Deutschland-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

