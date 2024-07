Starker Wochentag in Wien: So performt der ATX Prime am Mittag

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,29 Prozent stärker bei 1 851,71 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 1 846,27 Punkte an der Kurstafel, nach 1 846,27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 852,31 Punkte, das Tagestief hingegen 1 844,31 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 800,69 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, bei 1 792,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 625,86 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,03 Prozent aufwärts. Bei 1 889,08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 1,59 Prozent auf 17,85 EUR), BAWAG (+ 1,41 Prozent auf 68,15 EUR), Lenzing (+ 1,21 Prozent auf 33,50 EUR), Rosenbauer (+ 1,11 Prozent auf 36,50 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,04 Prozent auf 5,84 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-3,95 Prozent auf 10,95 EUR), Polytec (-1,81 Prozent auf 3,25 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,78 Prozent auf 8,84 EUR), AT S (AT&S) (-1,57 Prozent auf 19,48 EUR) und voestalpine (-1,24 Prozent auf 23,90 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 238 289 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 25,969 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at