Polytec Aktie

3,33EUR 0,07EUR 2,15%
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9

15.12.2025 09:33:00

Polytec kaufen

Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Autozulieferers Polytec von 4,90 auf 5,75 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experte Marc-René Tonn unverändert beibehalten.

Der höhere Zielwert spiegle positive Effekte aus der Reduzierung der Nettoverschuldung nach der Veräußerung von Polytec Car Styling UK Limited wider, schreibt Warburg-Analyst Tonn. "Für das Geschäftsjahr 2025 gehen wir davon aus, dass Polytec auf einem guten Weg ist, seine Ziele für den Umsatz (660 bis 680 Millionen Euro) und die EBIT-Marge (ca. 2,5 Prozent) zu erreichen. Damit dürfte das Unternehmen nach zwei Jahren mit negativen Ergebnissen wieder zu positiven Ergebnissen auf Basis des Nettogewinns zurückkehren", erwartet er.

Die Prognosen für den Gewinn je Aktie beziffert Warburg mit 0,29 Euro für 2025, 0,50 Euro für 2026 sowie 0,71 Euro für 2027. Die Dividendenschätzung beläuft sich auf 0,10 Euro je Anteilsschein für 2025 und auf 0,15 bzw. 0,20 Euro je Aktie für 2026 bzw. 2027.

An der Wiener Börse notierten die Polytec-Papiere am Montag im Frühhandel bei 3,26 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/ger

ISIN AT0000A00XX9 WEB http://www.polytec.at/

AFA0020 2025-12-15/09:33

Zusammenfassung: Polytec kaufen
Unternehmen:
Polytec 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
5,75 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
3,26 € 		Abst. Kursziel*:
76,38%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
3,21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
79,13%
Analyst Name::
Marc-René Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:33 Polytec kaufen Warburg Research
10.12.25 Polytec buy Warburg Research
13.11.25 Polytec buy Warburg Research
14.08.25 Polytec buy Baader Bank
08.07.25 Polytec buy Warburg Research
Aktuelle Aktienanalysen

09:36 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
09:33 Polytec kaufen Warburg Research
09:08 Raiffeisen Erste Group Bank
09:02 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:00 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:37 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
08:37 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
08:36 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
07:58 Nike Neutral UBS AG
07:55 Unilever Outperform Bernstein Research
07:48 BAT Overweight Barclays Capital
07:43 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:29 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Zalando Outperform RBC Capital Markets
06:33 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:28 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
12.12.25 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Oracle Kaufen DZ BANK
12.12.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
12.12.25 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 Linde Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
12.12.25 Diageo Overweight Barclays Capital
12.12.25 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
12.12.25 Shell Overweight Barclays Capital
12.12.25 Eni Overweight Barclays Capital
12.12.25 BP Overweight Barclays Capital
12.12.25 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
12.12.25 Rio Tinto Neutral UBS AG
12.12.25 Aurubis Neutral UBS AG
