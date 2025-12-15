Polytec Aktie
|3,33EUR
|0,07EUR
|2,15%
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Autozulieferers Polytec von 4,90 auf 5,75 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experte Marc-René Tonn unverändert beibehalten.
Der höhere Zielwert spiegle positive Effekte aus der Reduzierung der Nettoverschuldung nach der Veräußerung von Polytec Car Styling UK Limited wider, schreibt Warburg-Analyst Tonn. "Für das Geschäftsjahr 2025 gehen wir davon aus, dass Polytec auf einem guten Weg ist, seine Ziele für den Umsatz (660 bis 680 Millionen Euro) und die EBIT-Marge (ca. 2,5 Prozent) zu erreichen. Damit dürfte das Unternehmen nach zwei Jahren mit negativen Ergebnissen wieder zu positiven Ergebnissen auf Basis des Nettogewinns zurückkehren", erwartet er.
Die Prognosen für den Gewinn je Aktie beziffert Warburg mit 0,29 Euro für 2025, 0,50 Euro für 2026 sowie 0,71 Euro für 2027. Die Dividendenschätzung beläuft sich auf 0,10 Euro je Anteilsschein für 2025 und auf 0,15 bzw. 0,20 Euro je Aktie für 2026 bzw. 2027.
An der Wiener Börse notierten die Polytec-Papiere am Montag im Frühhandel bei 3,26 Euro.
Analysierendes Institut Warburg Research
|Zusammenfassung: Polytec kaufen
|
Unternehmen:
Polytec
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
5,75 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
3,26 €
|
Abst. Kursziel*:
76,38%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
3,21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79,13%
|
Analyst Name::
Marc-René Tonn
|
KGV*:
-
