Die Analysten von Warburg Research haben sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch ihr Kursziel von 4,9 Euro für die Aktien des heimischen Autozulieferers Polytec bestätigt. Der zuständige Experte Marc-René Tonn bewertete den Verkauf des Geschäfts in Großbritannien als positiv. Damit werde die strategische Ausrichtung gestärkt, ist in einer Analyse von Warburg zu lesen.

Polytec will mit der Transaktion die Nettofinanzverbindlichkeiten reduzieren. Das dürfte den Spielraum des Unternehmens für Investitionen verbessern, erklärt der Analyst.

Die Prognosen für den Gewinn je Aktie lauten für die Jahre 2025 bis 2027 weiterhin auf 0,24 bzw. 0,46 sowie 0,66 Euro. Die Dividendenschätzung beläuft sich auf 0,05 Euro je Anteilsschein für 2025 und auf 0,15 bzw. 0,20 Euro je Aktie für 2026 bzw. 2027.

An der Wiener Börse notierten die Polytec-Papiere am Mittwochvormittag bei 3,30 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

ISIN AT0000A00XX9 WEB http://www.polytec.at/

