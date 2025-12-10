Polytec Aktie

3,30EUR 0,04EUR 1,23%
Polytec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 10:50:00

Polytec buy

Die Analysten von Warburg Research haben sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch ihr Kursziel von 4,9 Euro für die Aktien des heimischen Autozulieferers Polytec bestätigt. Der zuständige Experte Marc-René Tonn bewertete den Verkauf des Geschäfts in Großbritannien als positiv. Damit werde die strategische Ausrichtung gestärkt, ist in einer Analyse von Warburg zu lesen.

Polytec will mit der Transaktion die Nettofinanzverbindlichkeiten reduzieren. Das dürfte den Spielraum des Unternehmens für Investitionen verbessern, erklärt der Analyst.

Die Prognosen für den Gewinn je Aktie lauten für die Jahre 2025 bis 2027 weiterhin auf 0,24 bzw. 0,46 sowie 0,66 Euro. Die Dividendenschätzung beläuft sich auf 0,05 Euro je Anteilsschein für 2025 und auf 0,15 bzw. 0,20 Euro je Aktie für 2026 bzw. 2027.

An der Wiener Börse notierten die Polytec-Papiere am Mittwochvormittag bei 3,30 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ste

ISIN AT0000A00XX9 WEB http://www.polytec.at/

AFA0032 2025-12-10/10:50

Zusammenfassung: Polytec buy
Unternehmen:
Polytec 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
4,90 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
3,30 € 		Abst. Kursziel*:
48,48%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
3,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,13%
Analyst Name::
Marc-René Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Polytecmehr Nachrichten

Analysen zu Polytecmehr Analysen

10:50 Polytec buy Warburg Research
13.11.25 Polytec buy Warburg Research
14.08.25 Polytec buy Baader Bank
08.07.25 Polytec buy Warburg Research
19.05.25 Polytec kaufen Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Polytec 3,30 1,23% Polytec

Aktuelle Aktienanalysen

11:03 BAT Buy Deutsche Bank AG
11:01 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
11:00 TUI Market-Perform Bernstein Research
10:59 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
10:50 Polytec buy Warburg Research
10:40 TUI Overweight Barclays Capital
10:39 adidas Buy Deutsche Bank AG
10:37 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
10:35 TUI Neutral UBS AG
10:35 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Valeo Equal Weight Barclays Capital
09:16 Michelin Underweight Barclays Capital
09:16 Continental Equal Weight Barclays Capital
09:13 DO kaufen Erste Group Bank
09:02 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
08:48 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08:47 Nike Neutral UBS AG
08:47 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
08:45 Boeing Buy UBS AG
08:45 Gerresheimer Neutral UBS AG
08:34 easyJet Buy UBS AG
08:34 AIR France-KLM Neutral UBS AG
08:33 Ryanair Buy UBS AG
08:33 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
08:32 Deutsche Börse Neutral UBS AG
08:31 T-Mobile US Buy UBS AG
08:31 Unilever Sell UBS AG
07:39 Lufthansa Buy UBS AG
07:38 Netflix Outperform Bernstein Research
07:34 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:33 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:33 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07:19 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:13 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:11 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:59 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
09.12.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Michelin Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen